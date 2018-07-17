В аэропорты Саудовской Аравии на хадж прибудут 6072 рейса с паломниками

11:39, 17 июля 2018
Ислам
54 0
Паломники начали прибывать в Саудовскую Аравию / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today, в общей сложности, в Саудовскую Аравию прибудут 6072 рейса с паломниками. Большая их часть прибудет в аэропорты Джидды и Медины.

Первыми в королевстве приземлились самолеты с хаджиями из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации Саудовской Аравии, вся подготовка к прибытию паломников завершена.

Ведомство полностью готово к реализации указаний Хранителя Двух святых мечетей Короля Салмана, который распорядился о том, чтобы паломникам были предоставлены лучшие условия, в том числе упрощенные процедуры при прилете и вылете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter