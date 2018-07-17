В аэропорты Саудовской Аравии на хадж прибудут 6072 рейса с паломниками
11:39, 17 июля 2018Ислам
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Паломники начали прибывать в Саудовскую Аравию / islam-today.ru
В минувшие выходные в Саудовскую Аравию начали прибывать иностранные паломники, намеревающиеся совершить Хадж.
Как сообщает Islam-today, в общей сложности, в Саудовскую Аравию прибудут 6072 рейса с паломниками. Большая их часть прибудет в аэропорты Джидды и Медины.
Первыми в королевстве приземлились самолеты с хаджиями из Индии, Пакистана и Бангладеш.
Как сообщили в Управлении гражданской авиации Саудовской Аравии, вся подготовка к прибытию паломников завершена.
Ведомство полностью готово к реализации указаний Хранителя Двух святых мечетей Короля Салмана, который распорядился о том, чтобы паломникам были предоставлены лучшие условия, в том числе упрощенные процедуры при прилете и вылете.
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