Британская мечеть собрала первые пожертвования в криптовалюте

Объявив в начале мая, что мечеть начнёт принимать криптовалютные садаки (пожертвования), мечеть Шеклвелл-лейн собрала ошеломляющие 13,983 фунта в цифровой валюте во время Рамадана.

Турецкая мечеть в Хакни, Ист-Лондон, инициировала свой план по приёму криптовалют этим летом, став первой в стране - и одной из немногих в мире - получать цифровую валюту в качестве формы пожертвования, сообщает сайт innov.ru.

Мечеть сотрудничала с лондонской Combo Innovation, которая специализируется на исламских финансах. Генеральный директор Гурмит Сингх работал с председателем мечети Эркином Гюнеем, чтобы дать совет по вопросам сбора, хранения и безопасности криптовалюты.

За 30 дней Рамадана мечеть получила 24 пожертвования со всего мира - на общую сумму почти 14 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, ее денежные пожертвования составили всего 3460 фунтов стерлингов.

Эрик Гюни сказал: «Многие люди в мечети изначально скептически относились к тому, что мы принимали эти новые деньги, но тот факт, что мы получили в четыре раза больше от пожертвований по криптовалютам, показывает, насколько важно их открывать».

Благодаря успеху внедрения криптовалюты, Гурмит Сингх надеется, что другие мечети и благотворительные организации будут следовать за её руководством и воспользуются возможностями, которые предоставляет этот новый поток доходов.