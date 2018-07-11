В Турции арестовали исламского проповедника за организацию преступной группировки из 235 человек

Турецкая полиция задержала скандально известного проповедника Аднана Октара, известного как Харун Яхъя.

Как сообщает Islam-today, он и 235 его последователей подозреваются в совершении целого ряда преступлений, в том числе создании преступной организации, сексуальных домогательствах, похищении детей, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве, отмывании имущественных ценностей, фальсификации документов, нарушении закона о борьбе с терроризмом, угрозах, клевете, оскорблениях, взяточничестве и незаконном хранении персональных данных других лиц.

Харун Яхъя – известный в Турции писатель псевдонаучного направления, исламский креационист. Как ранее писали турецкие СМИ, фактически Октар возглавляет псевдоисламскую секту, где практикуются рабство и беспорядочные половые связи.