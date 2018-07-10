Мусульманам запретили совершать коллективные намазы на территории Тадж-Махала
17:16, 10 июля 2018Ислам
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В мечети Тадж-Махал больше не будет коллективных намазов / islam-today.ru
Отныне мусульмане не имеют право совершать коллективных намазов на территории комплекса Тадж-Махал.
Соответствующее решение принял Верховный суд страны, сообщает Islam-today.
Мотивировали судьи свое решение тем, что одно из чудес света должно сохранить свою культурную идентичность и быть избавлено от религиозной принадлежности.
В начале этого года власти Индии запретили совершать в Тадж-Махале намаз всем, кто не является жителем округа, в котором комплекс расположен. А жителям округа намаз в мечети разрешался только при предъявлении паспорта.
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