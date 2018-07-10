Мусульманам запретили совершать коллективные намазы на территории Тадж-Махала

Отныне мусульмане не имеют право совершать коллективных намазов на территории комплекса Тадж-Махал.

Соответствующее решение принял Верховный суд страны, сообщает Islam-today.

Мотивировали судьи свое решение тем, что одно из чудес света должно сохранить свою культурную идентичность и быть избавлено от религиозной принадлежности.

В начале этого года власти Индии запретили совершать в Тадж-Махале намаз всем, кто не является жителем округа, в котором комплекс расположен. А жителям округа намаз в мечети разрешался только при предъявлении паспорта.