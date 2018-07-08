В Австрии закрывают мечети и высылают имамов из страны

Из Австрии выдворят несколько глав мусульманской общины (имамов) и закроют семь мечетей из-за "политизации ислама".

Имамы получают финансирование из-за рубежа, сообщил канцлер Себастьян Курц, пишет "ТСН" со ссылкой на издание Agence France Presse.

Под действие закона о запрете иностранного финансирования могут попасть около 60 имамов и члены их семей, поэтому Австрия может не продлить вид на жительство всего для 150 человек.

"Параллельные общества, политический ислам и радикализация не имеют места в нашей стране", - сказал Курц.

Закроют так называемую мечеть "Серых волков" в Вене за распространение турецкого национализма, а также распустят всю арабскую религиозную общину. Курц сообщил, что эти шаги согласованы с Исламским религиозным сообществом Австрии.

Такие действия обусловлены расследованием властью религиозных дел в фотографиях детей в турецких мечетях. На фотографиях изображены молодые мальчики в камуфляжной форме, которые идут, размахивая турецкими флагами, а потом играют в трупов.

Организация ATIB и сама осудила фотографии, считая их неприемлемыми.