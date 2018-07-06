В Мекке сожгли автомобиль севшей за руль женщины

В Мекке саудовские полицейские задержали двух мужчин, которые подожгли автомобиль своей соседки Сальмы аш-Шариф.

Согласно материалам дела, сделали они это из-за того, что представительница прекрасного пола села за руль, сообщает 6 июля Islam-today.

Сама же 31-летняя потерпевшая сообщила правоохранителям, что ей неоднократно приходилось слышать оскорбления со стороны задержанных. Автомобиль был жизненно необходим женщине, поскольку, работая кассиром, одна вынуждена была половину зарплаты отдавать возившему ее водителю, и это при том, что она содержит пожилых родителей.

Отмечается, что сожженный автомобиль был куплен в рассрочку, а на страховку у женщины не хватило денег. Когда история получила в королевстве широкий общественный резонанс, вице-мэр Мекки Фахад аль-Руки сообщил, что новый автомобиль будет куплен Сальме аш-Шариф за счет муниципалитета.