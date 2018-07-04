В Киеве презентовали первое в Украине пособие по исламоведению

Третий день работы VII Международной молодежной летней школы исламоведения, которая начала свою работу 1 июля, начался с презентации учебного пособия "Исламоведение".

Соавторами этой книги являются известный украинский ученый, историк и философ, религие- и востоковед, исследователь доктринальной и философской мысли исламского мира, автор первого полного перевода с языка оригинала смыслов Корана на украинский, кандидат исторических наук, доцент Национального университета "Острожская академия", председатель Центра исламоведческих исследований академии Михаил Якубович и председатель Украинского центра исламоведческих исследований, религиевед, Муфтий Духовного управления мусульман Украины “Умма” шейх Саид Исмагилов, сообщает "Ислам в Украине".

Эта книга является единственным учебным пособием для всех, кто интересуется научным изучением ислама.

Авторы рассказали, что они стремились раскрыть наиболее актуальные вопросы изучения ислама. При этом они обращаются к первоисточникам - Корану, Сунне, свидетельствам религиозных авторитетов.