В Узбекистане появилось первое в республике мусульманское турагентство

В Узбекистане появилось первое в республике мусульманское туристическое агентство Muslim-tour.

Учредителем его выступило республиканское Управление мусульман, сообщает Islam-today.

Планируется, что турагентство будет заниматься развитием паломнического туризма в города Узбекистана.

В частности, как отметили в пресс-службе Управления, задачи Muslim-tour – организация поездок в крупнейшие места для паломничества в республике, создание благоприятных условий для паломников и повышение авторитета Узбекистана в мусульманском мире.

Подготовить программу развития в Узбекистане паломнического туризма соответствующим ведомствам в 2017 году поручил президент республики Шавкат Мирзиеев. Сейчас на территории Узбекистана находятся порядка тысячи памятников, объектов и мест, связанных с историей и культурой ислама.