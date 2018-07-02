В Киеве стартовала VII Международная молодежная летняя школа исламоведения

В Киеве 1 июня в помещении Исламского культурного центра начала работу VII Международная молодежная летняя школа исламоведения.

В этом году ее темой определено "Ислам и социальное развитие: история и современность", сообщает "Ислам в Украине".

Эту школу проводит Украинский центр исламоведческих исследований при содействии Общественного Союза “Всеукраинская асоциация “Альраид”.

Как напомнил шей Саид, цель очередной Летней школы - создать площадку для обмена экспертными мнениями на тему развития ислама и мусульман в Украине, в странах Европы и на Ближнем Востоке, а также дать оценку современным тенденциям в мусульманском мире.

Работа школы продлится до 5 июля.