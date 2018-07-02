В Киеве стартовала VII Международная молодежная летняя школа исламоведения
14:17, 02 июля 2018Ислам
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VII Международная молодежная летняя школа исламоведения / islam.in.ua
В Киеве 1 июня в помещении Исламского культурного центра начала работу VII Международная молодежная летняя школа исламоведения.
В этом году ее темой определено "Ислам и социальное развитие: история и современность", сообщает "Ислам в Украине".
Эту школу проводит Украинский центр исламоведческих исследований при содействии Общественного Союза “Всеукраинская асоциация “Альраид”.
Как напомнил шей Саид, цель очередной Летней школы - создать площадку для обмена экспертными мнениями на тему развития ислама и мусульман в Украине, в странах Европы и на Ближнем Востоке, а также дать оценку современным тенденциям в мусульманском мире.
Работа школы продлится до 5 июля.
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