Египет проиграл Чемпионата мира из-за соблюдения поста на Рамадан, заявил глава футбольной ассоциации
18:58, 30 июня 2018Ислам
135 0
Сборная Египта на ЧМ-2018 / Islam-Today
На игру сборной Египта на матчах Чемпионата мира по футболу-2018 повлияло соблюдение поста Рамадан.
Такое мнение высказал глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида, сообщает Islam-Today.
По его словам, перед мундиале он разговаривал с футболистами, однако те отказались нарушить пост священного месяца, что и стало причиной проигрыша. В частности, пост не собирался прекращать нападающий сборной Египта Мохамед Салах.
При этом многие арабские страны, как отметил Абу Рида, буквально заставляли своих игроков отказаться от соблюдения поста в дни ЧМ-2018.
Сборная Египта заняла четвертую строчку в группе А, не одержав ни одной победы и не набрав ни одного очка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter