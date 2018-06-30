Египет проиграл Чемпионат мира из-за соблюдения поста на Рамадан, заявил глава футбольной ассоциации

На игру сборной Египта на матчах Чемпионата мира по футболу-2018 повлияло соблюдение поста Рамадан.

Такое мнение высказал глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида, сообщает Islam-Today.

По его словам, перед мундиале он разговаривал с футболистами, однако те отказались нарушить пост священного месяца, что и стало причиной проигрыша. В частности, пост не собирался прекращать нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

При этом многие арабские страны, как отметил Абу Рида, буквально заставляли своих игроков отказаться от соблюдения поста в дни ЧМ-2018.

Сборная Египта заняла четвертую строчку в группе А, не одержав ни одной победы и не набрав ни одного очка.