Тренер сборной Туниса заявил, что победить Панаму на Чемпионате мира помог ислам
09:46, 30 июня 2018Ислам
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Набиль Маалул / islamtoday
Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул считает, что его вера помогла одержать победу над командой Панамы на Чемпионате мира по футболу-2018.
Об этом он заявил, комментируя победу команды со счетом 2:1. Слова тренера передает islamtoday.
«Я - преданный мусульманин, считаю, что победить помогла моя вера. В сегодняшнем матче мы добились заслуженной победы. Когда мы пробились в такую группу, то понимали, что надеяться нам надо на третье место», – заявил Маалул.
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