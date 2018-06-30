Тренер сборной Туниса заявил, что победить Панаму на Чемпионате мира помог ислам

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул считает, что его вера помогла одержать победу над командой Панамы на Чемпионате мира по футболу-2018.

Об этом он заявил, комментируя победу команды со счетом 2:1. Слова тренера передает islamtoday.

«Я - преданный мусульманин, считаю, что победить помогла моя вера. В сегодняшнем матче мы добились заслуженной победы. Когда мы пробились в такую группу, то понимали, что надеяться нам надо на третье место», – заявил Маалул.