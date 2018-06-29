Верховный суд США поддержал указ Президента о запрете на въезд в страну мусульманам из пяти стран

Верховный суд США полностью поддержал изданный ранее указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда гражданам пяти мусульманских стран.

Как сообщает «ZN.UA», соответствующее решение суда подтвердило правомерность и конституционность последней редакции введенного запрета на въезд. Как утверждает администрация Трампа, инициативу запрета разработали в рамках национальной безопасности страны.

В Верховном суде не согласились с утверждениями стороны противников указа о том, что он дискриминирует мусульман и является превышением власти. Сам Дональд Трамп назвал решение Верховного суда "огромной победой".

"Сегодняшний приговор Верховного Суда - это огромная победа американского народа и Конституции. Это решение есть также моментом огромной поддержки после нескольких месяцев истерических комментариев от средств массовой информации и политиков-демократов, которые отказываются делать то, что необходимо для нашей границы и нашей страны", - заявил президент США.

Ранее другие суды признавали запрет Трампа об ограничении въезда неконституционным. Его критиковали правозащитные группы и беженцы.

Согласно указу, въезд в США запрещен гражданам Сирии, Ирана, Ливии, Йемена, Сомали и частично ограничен для граждан Венесуэлы и Северной Кореи.