Во время исторического визита в Израиль Принц Уильям посетил мечеть аль-Акса

В рамках визита в Иерусалим британский принц Уильям посетил один из самых почитаемый мусульманских храмов в мире – мечеть аль-Акса.

Как сообщает Іslam-today.ru со ссылкой на Al-Arabiya, член британской королевской семьи, продолжающий в эти дни свое недельное турне по ближневосточным странам, побывал в старой части Иерусалима, где также посетил смотровую площадку на Масличной горе.

До этого принц побывал в Палестине и провел встречу с ее лидером Махмудом Аббасом, а также палестинцами, проживающими в лагерях беженцев.

В Тель-Авиве состоялась его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В начале турне герцог Кембриджский побывал в Иордании, где встретился с королём Абдаллой II.