Во время исторического визита в Израиль Принц Уильям посетил мечеть аль-Акса
12:15, 29 июня 2018Ислам
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Принц Уильям в старом городе Иерусалима / islam-today.ru
В рамках визита в Иерусалим британский принц Уильям посетил один из самых почитаемый мусульманских храмов в мире – мечеть аль-Акса.
Как сообщает Іslam-today.ru со ссылкой на Al-Arabiya, член британской королевской семьи, продолжающий в эти дни свое недельное турне по ближневосточным странам, побывал в старой части Иерусалима, где также посетил смотровую площадку на Масличной горе.
До этого принц побывал в Палестине и провел встречу с ее лидером Махмудом Аббасом, а также палестинцами, проживающими в лагерях беженцев.
В Тель-Авиве состоялась его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В начале турне герцог Кембриджский побывал в Иордании, где встретился с королём Абдаллой II.
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