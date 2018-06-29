Во время исторического визита в Израиль Принц Уильям посетил мечеть аль-Акса

12:15, 29 июня 2018
Ислам
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Принц Уильям в старом городе Иерусалима / islam-today.ru

Как сообщает Іslam-today.ru со ссылкой на Al-Arabiya, член британской королевской семьи, продолжающий в эти дни свое недельное турне по ближневосточным странам, побывал в старой части Иерусалима, где также посетил смотровую площадку на Масличной горе.

До этого принц побывал в Палестине и провел встречу с ее лидером Махмудом Аббасом, а также палестинцами, проживающими в лагерях беженцев.

В Тель-Авиве состоялась его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В начале турне герцог Кембриджский побывал в Иордании, где встретился с королём Абдаллой II.

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