В Калифорнии пройдет крупнейшая в США выставка халяля

В городе Фремонт в штате Калифорния 30 июня пройдет крупнейшая в США выставка халяля «Halal Fest», которая объединит производителей, шеф-поваров и поставщиков халяльной продукции и услуг со всего мира.

В рамках мероприятия запланирована масштабная «ярмарка кухонь» арабских, средиземноморских, ближневосточных и африканских государств, сообщает Islam-today.

Посетители выставки смогут попробовать множество блюд, традиционных для мусульманских стран, а также приобрести «халяльные» товары: продукты питания, косметику, парфюмерию, бижутерию и много другое.