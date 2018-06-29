Большинство австрийцев выступают за закрытие мечетей в стране

Большинство австрийцев выступают за закрытие мечетей и против имамов, нарушающих австрийский закон об исламе. К таким выводам пришли социологи института "Unique research" в ходе опроса, проведенного по заказу журнала "Profil".

Вопрос, который специалисты задавали респондентам, звучал так: "Как вы относитесь к мерам правительства, которое хочет депортировать имамов и закрыть мечети в связи с их недостаточной привязанностью к Австрии?". Результаты опроса приводит Cедмица.RU.

сообшается, что 66% граждан назвали действия властей правильными, 14% сочли эти меры слишком мягкими, и только 10% считают их слишком строгими. Затруднились с ответом 10% участников опроса.

Опрос проводился среди 500 человек старше 16 лет с 11 по 15 июня 2018 года.

Канцлер Австрии Себастьян Курц 8 июня написал в Twitter о закрытии семи мечетей и высылке из страны около 60 имамов, получающих финансирование из Турции, в рамках борьбы с "политическим исламом". Он уточнил, что будут закрыты шесть мечетей арабской общины и мечеть "Серых волков" в Вене. Имамов депортируют за нарушения закона в части зарубежного финансирования.

Глава МВД Австрии Херберт Кикль, со своей стороны, сообщил, что процесс депортации в настоящее время ведется в отношении 11 человек, под подозрением находятся еще 40. Ожидается, что меры могут затронуть около 60 имамов, в отношении которых проведены проверки. По его словам, в общей сложности около 150 человек, включая членов семей имамов, могут лишиться права на проживание в Австрии.

Австрийский закон об исламе подразумевает, в частности, запрет на зарубежное финансирование мечетей и деятельности имамов. За соблюдение закона на территории республики отвечает мусульманская религиозная община Австрии. В Турции решение австрийских властей назвали расистским и политизированным.

Проверки в австрийских мечетях начались в апреле, после того как Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) организовал в венской мечети утренник, во время которого дети участвовали в реконструкции битвы Первой мировой войны. Курц тогда заявил о недопустимости таких мероприятий в Австрии и пригрозил запретить ATIB.

После заявления Курца о закрытии мечетей и депортации имамов в его адрес начали поступать угрозы. Расправой политику угрожают неизвестные, в частности в сообщениях в соцсети Facebook. В ответ власти усилили личную охрану Курца и нескольких министров. Расследование по факту угроз начало Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) при Министерстве внутренних дел страны.