В Нидерландах запретили носить никаб в общественных местах

В Нидерландах принят законопроект, запрещающий ношение в общественных местах элементов одежды, скрывающих лицо.

Речь, как отмечается, о никабе, парандже, чадре и бурке, сообщает Islam-today.

Ношение хиджаба, скрывающего только волосы, при этом, по-прежнему разрешено. Общественными же местами в данном случае, как уточняется в документе, могут считаться транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений.

Для нарушителей нового закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Аналогичные запреты уже существуют в ряде европейских стран, в частности, в во Франции, Бельгии, Дании и Австрии.