В Нидерландах запретили носить никаб в общественных местах
20:00, 27 июня 2018Ислам
54 0
Закон о запрете закрывающей лицо одежды приняли в Нидерландах / islam-today.ru
В Нидерландах принят законопроект, запрещающий ношение в общественных местах элементов одежды, скрывающих лицо.
Речь, как отмечается, о никабе, парандже, чадре и бурке, сообщает Islam-today.
Ношение хиджаба, скрывающего только волосы, при этом, по-прежнему разрешено. Общественными же местами в данном случае, как уточняется в документе, могут считаться транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений.
Для нарушителей нового закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.
Аналогичные запреты уже существуют в ряде европейских стран, в частности, в во Франции, Бельгии, Дании и Австрии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter