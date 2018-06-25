Во Франции задержали радикалов, которые готовили теракты против приверженцев ислама
19:03, 25 июня 2018Ислам
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Масштабная антитеррористическая операция прошла во Франции / islam-today.ru
Серию задержаний провели правоохранители Франции в рамках антитеррористической спецоперации.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на радио France Info, произведены задержания были сразу в нескольких городах страны, в том числе и в Париже.
Примечательно, что в качестве подозреваемых в терроризме выступили не мусульмане, а ультраправые радикалы, которые, по информации спецслужб, готовили террористические атаки в отношении приверженцев ислама.
Сейчас все подозреваемые – 10 человек - находятся под стражей. Полиция проводит все необходимые следственные действия.
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