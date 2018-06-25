Во Франции задержали радикалов, которые готовили теракты против приверженцев ислама

Серию задержаний провели правоохранители Франции в рамках антитеррористической спецоперации.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на радио France Info, произведены задержания были сразу в нескольких городах страны, в том числе и в Париже.

Примечательно, что в качестве подозреваемых в терроризме выступили не мусульмане, а ультраправые радикалы, которые, по информации спецслужб, готовили террористические атаки в отношении приверженцев ислама.

Сейчас все подозреваемые – 10 человек - находятся под стражей. Полиция проводит все необходимые следственные действия.