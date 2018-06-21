Вышел в свет украиноязычный сборник рассказов для самых маленьких мусульман, состоящий из 15 историй, изложенных простым и доступным для понимания ребенка языком.

Книгу рассказов для детей под названием «Маленький мудрец» недавно выпустила Лига мусульманок Украины в содружестве с Общественной организацией Всеукраинская ассоциация «Альраид», сообщает "Ислам в Украине".

Перевод и литературное редактирование осуществил Андрей Шавирин, а Мария Захарченко проиллюстрировала сборник.

Каждый рассказ несет в себе религиозную составляющую. Истории содержат разъяснения определенных аятов Корана, высказанные на примерах действующих лиц.

Книга содержит также адаптированы для понимания ребенка предания из истории жизни пророка Мухаммада.