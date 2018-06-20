В Крыму вандалы свастикой разрисовали забор мечети

Акт вандализма совершен в одной из мечетей Крыма.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на пресс-службу ДУМ полуострова, неизвестные нанесли на ограждении центральной мечети Белогорска изображения фашистской свастики и написали нецензурные слова.

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев выступил с резкой критикой инцидента.

«Мусульмане очень бережно и трепетно относятся к своим мечетям, данный акт вандализма можно назвать провокацией, направленной на дестабилизацию в обществе. На протяжении последних четырех лет в Крыму не было зафиксировано ни одного подобного случая. После продолжительного затишья нас вновь пытаются ввергнуть в смутные времена межнационального и межконфессионального противостояния», - отмечается, в частности, в сообщении муфтията.

Поиском вандалов уже занимаются правоохранительные органы.