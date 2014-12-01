Мусульмане Объединенных Арабских Эмиратов помолились о дожде

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа ибн Зайд ан-Нахайян призвал имамов и единоверцев провести специальные богослужения о ниспослании дождя во всех мечетях и молельнях ОАЭ. Об этом сообщает сайт Novosti.ae.

Коллективные молитвы о ниспослании дождя, известные в исламе как «салят аль-истиска», были проведены 27 ноября. В этот день все мусульмане ОАЭ вместе обратились к Аллаху с молитвой о дожде в связи с затяжной засухой в стране.

По данным Национального центра метеорологии и сейсмологии в ОАЭ будет облачно и ветрено. Температура воздуха по ночам снизится до 13 градусов, а на западе страны возможны кратковременные дожди.