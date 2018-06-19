Жители Австрии поддержали меры правительства по закрытию мечетей
02:11, 19 июня 2018Ислам
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Жители Австрии выступили за закрытие мечетей / islam-today.ru
В Австрии провели социологический опрос, в рамках которого граждане выразили свое отношение к мусульманам и исламу.
В частности, респондентам задали вопрос, как они относятся к мерам правительства, которое хочет закрыть несколько мечетей и выслать имамов, заподозренных в антиконституционной деятельности, сообщает Islam-today.
66% опрошенных заявили, что считают действия властей правильными. 14% назвали эти меры слишком мягкими, 10% посчитали эти меры слишком строгими. Еще 10% затруднились ответить.
Напомним, что в начале июня канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза. Причиной стало получение финансирования из-за рубежа и подозрение в экстремистской деятельности.
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