Жители Австрии поддержали меры правительства по закрытию мечетей

В Австрии провели социологический опрос, в рамках которого граждане выразили свое отношение к мусульманам и исламу.

В частности, респондентам задали вопрос, как они относятся к мерам правительства, которое хочет закрыть несколько мечетей и выслать имамов, заподозренных в антиконституционной деятельности, сообщает Islam-today.

66% опрошенных заявили, что считают действия властей правильными. 14% назвали эти меры слишком мягкими, 10% посчитали эти меры слишком строгими. Еще 10% затруднились ответить.

Напомним, что в начале июня канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза. Причиной стало получение финансирования из-за рубежа и подозрение в экстремистской деятельности.