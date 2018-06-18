В Батуми мусульмане призвали местные власти выдать им разрешение на строительство мечети

Аджарские мусульмане вновь призвали местные власти выдать им разрешение на строительство новой мечети в центре черноморского курорта.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на телекомпанию TV Pirveli и sputnik-georgia.ru.

Вопрос строительства второй мечети стоит в Батуми с 2013 года. Местные мусульмане говорят, что одной мечети в городе недостаточно и часть верующих молится на улице. Мусульманская община приобрела в Батуми участок земли площадью порядка 3 тысяч квадратных метров, но мэрия не разрешила строить там мечеть. Причиной отказа назвали плотную застройку вокруг.

Председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе заявил, что, если местные власти не разрешат им построить новую мечеть, они самостоятельно приступят к строительным работам.

«Приходят очень много людей и для многих это важно. Я уверен, что власти тоже примут соответствующее решение, правильное решение, чтобы мусульманская община смогла уже построить мечеть на земельном участке, купленном на пожертвования», - заявил Накаидзе.

Поздравить с праздником пришел и председатель правительства Аджарии Зураб Патаридзе. Он обещал верующим, что в ближайшее время огласит решение по данному вопросу.

«Решение принято, мы проходим последние детали. Мы перманентно встречаемся с представителями паствы, ставим их в известность на каком этапе находимся… В ближайшее время мы вместе с членами управления вновь встретимся и окончательно договоримся о деталях в связи с проектом», - заявил Патаридзе.