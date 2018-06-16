Мусульмане всего мира празднуют Ураза-байрам

В пятницу, 15 июня, мусульмане всего мира начали отмечать Ураза-байрам — праздник разговения, завершения поста, длившегося весь месяц Рамадан. Празднование Ураза-байрама началось в первый день месяца шавваля по мусульманскому календарю хиджре и продлится три дня. Это один из двух великих праздников ислама.

Согласно мусульманской традиции, за четыре дня до праздника начинается большая уборка всего дома и всех хозяйственных помещений и двора, сообщает 112.ua.

В сам праздник работать запрещено: он является выходным в большинстве мусульманских стран. Утром все мусульмане направляются на молитву в главную мечеть города, после чего начинается большое праздничное застолье, на которое принято приглашать также представителей других конфессий и атеистов в знак милости Аллаха ко всем людям.

Праздник в исламе связывают с идеями духовного совершенствования, а также с добрыми поступками. В этот день принято проявлять особую заботу о ближних и нуждающихся, а также в обязательном порядке делать пожертвования.

Рамадан в 2018 году начался 16 мая. Он является девятым месяцем исламского лунного календаря. Согласно религиозным канонам, это время смирения и прощения грехов. Весь месяц мусульмане соблюдали строгий пост, принимая пищу только два раза в день - до рассвета и после вечерней молитвы, а также отказываясь от курения и "оскверняющих мыслей и действий".