В Дубае новый рекорд Гиннеса: самый длинный стол для ифтара

16:32, 14 июня 2018
Ислам
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Рекордный ифтар прошел в Дубае / islam-today.ru

На этот раз мировой рекорд принадлежит полиции Дубая, которая накрыла самый длинный в мире стол для ифтара – длина его составила шесть километров, сообщает Islam-today.

Необычная трапеза под патронажем главы Дубайской полиции прошла в Индустриальном парке Дубая. Участие в трапезе приняли 12 830 человека.

На подготовку стола, как сообщается, ушло не менее 200 часов, а накрывать их помогали более 500 волонтеров.

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