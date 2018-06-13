В Мекке для обеспечения безопасности паломников задействовали авиацию

Священный для мусульман всего мира город Мекка с недавних пор начали патрулировать вертолеты.

Авиация задействована в обеспечении безопасности паломников, а также в организации беспрепятственного движения транспорта, сообщает Islam-today.

В случае обнаружения инцидентов экипаж вертолета, который оснащен новейшими устройствами мониторинга, незамедлительно передает всю необходимую информацию в соответствующие государственные органы, а те, в свою очередь, предпринимают необходимые меры для устранения проблемы.