В Мекке для обеспечения безопасности паломников задействовали авиацию
22:27, 13 июня 2018Ислам
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Вертолет патрулирует территорию Запретной мечети / islam-today.ru
Священный для мусульман всего мира город Мекка с недавних пор начали патрулировать вертолеты.
Авиация задействована в обеспечении безопасности паломников, а также в организации беспрепятственного движения транспорта, сообщает Islam-today.
В случае обнаружения инцидентов экипаж вертолета, который оснащен новейшими устройствами мониторинга, незамедлительно передает всю необходимую информацию в соответствующие государственные органы, а те, в свою очередь, предпринимают необходимые меры для устранения проблемы.
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