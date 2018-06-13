В Саудовской Аравии богослов предложил муфтиям назначать женщин для участия в обсуждениях по вынесению фетв
18:03, 13 июня 2018Ислам
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Шейх Абдулла аль-Мутлак / islam-today.ru
Женщины имеют право назначаться муфтиями, чтобы принимать участие в вынесении фетв.
Об этом заявил член Совета верховных богословов Саудовской Аравии шейх Абдулла аль-Мутлак, сообщает Islam-today.
«Я призываю Великого муфтия задействовать наших сестер, закончивших Университет имама Мухаммада бин Сауда или Университет Умм аль-Кура, кафедры, на которых изучается шариатское право», - сказал богослов.
По его мнению, представительницы прекрасного пола могли бы выносить фетвы, касающиеся, в первую очередь, прав и интересов женщин.
В феврале именно аль-Мутлак заявил, что верующие мусульманки не обязаны носить абайю – традиционное черное одеяние, скрывающее тело – против своей воли.
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