В Мекке француз спрыгнул в толпу паломников с третьего этажа: суицид в главной святыни ислама (видео)

Мужчина умер в нескольких метрах от главной святыни ислама - Каабы, в заповедной мечети.

Как сообщает Daily Sabah, он спрыгнул в толпу паломников с третьего этажа. В этот момент внизу находились тысячи человек. Мужчина скончался на месте. По сведениям СМИ Саудовской Аравии, погибшим оказался 26-летний француз, который лишь недавно принял ислам.

Хадж, или паломничество в Мекку - один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и, если не совершить основные ритуалы, паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул «хаджи».