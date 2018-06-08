В Австрии закроют мечети, в которых ведется пропаганда радикального ислама

На территории Австрии в ближайшее время будут закрыты семь мечетей, в которых, по информации правоохранителей, ведется пропаганда радикального ислама.

Об этом на специальной пресс-конференции, посвященной мерам борьбы с «политическим исламом», рассказал премьер-министр Австрии Себастьян Курц, сообщает Islam-today.

По его словам, в рамках новых мер также проверяются мусульманские священнослужители, работающие на территории страны. В данный момент проверку проходят 60 из 260 действующих имамов.

В частности, проверяется наличие у них незаконных источников финансирования из-за рубежа, а также пропаганда радикальных форм ислама. Двоих имамов, не прошедших проверку, уже решено лишить вида на жительство и депортировать из страны.