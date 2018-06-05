Президент США решил провести в Белом доме ифтар для мусульман

09:43, 05 июня 2018
Ислам
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Трамп пригласил мусульман на ифтар в Белом доме / islam-today.ru

В Белом доме в этом году, согласно многолетней традиции, все же пройдет ифтар, который в 2017 году по решению американского лидера был отменен, сообщает Islam-today.

В этом году, очевидно, Трамп решил не нарушать традиции своих предшественников. О том, кто именно приглашен на ифтар, Белый дом официально пока не сообщил. Известно только, что запланировано мероприятие на 6 июня. Организует его, по традиции, Госдепартамент США.

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