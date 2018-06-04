В Танзании начался самый массовый на африканском континенте конкурс чтецов Корана

В Танзании проходит самый массовый на африканском континенте конкурс чтецов Корана.

Как сообщает Islam-today, международная премия хафизов ежегодно привлекает порядка 60 тысяч зрителей, вместить которых может только футбольный стадион города Дар-эс-Салам. Победитель конкурса будет определен 6 июня.

Танзания – это светское государство. 60% жителей страны относят себя к католикам и протестантам, 36% являются мусульманами, 4% - представители других вероисповеданий.

Несмотря на небольшое количество, мусульмане, как отмечается, играют значительную роль в жизни государства. Так, с 2005 по 2015 год президентом страны была мусульманка Джакайя Киквете.