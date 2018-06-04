В Турции открылась выставка с 86 реликвиями Пророка Мухаммада
11:40, 04 июня 2018Ислам
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В Турции покажут 86 реликвий Пророка Мухаммада / islam-today.ru
В Этнографическом музее турецкой столицы открылась выставка под названием «86 реликвий Пророка Мухаммада».
Как сообщает Islam-today, представлены в экспозиции десятки уникальных экспонатов, имеющих отношение к истории и культур мусульман, в том числе, непосредственно связанные с Пророком Мухаммадом. К примеру, посетители могут увидеть волосы из его бороды.
Также в экспозиции – древние рукописи Корана, накидки Священной Каабы из Запретной мечети Мекки и другие артефакты.
Сообщается, что посетить выставку можно бесплатно, открыта она будет до конца июля.
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