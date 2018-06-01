В Дании вступает в силу запрет на ношение в общественных местах бурки и никаба

В Дании вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, включая никаб и бурку.

Исключение будет делаться только для головных уборов, прописанных в законе, к примеру, мотоциклетные шлемы, сообщает Islam-today.

За нарушение закона, который, к слову, распространяется не только на жителей страны, но и на туристов, предусмотрен штраф в размере около $160. За повторное нарушение размер штрафа могут увеличить в десять раз.

Между тем, снимать головные уборы с нарушителей полиция не будет. Их попросят вернуться домой, либо заберут в участок, откуда их смогут забрать родные.