В Дании вступает в силу запрет на ношение в общественных местах бурки и никаба

14:16, 01 июня 2018
Ислам
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Никаб и бурка попали под запрет в Дании / islam-today.ru

Исключение будет делаться только для головных уборов, прописанных в законе, к примеру, мотоциклетные шлемы, сообщает Islam-today.

За нарушение закона, который, к слову, распространяется не только на жителей страны, но и на туристов, предусмотрен штраф в размере около $160. За повторное нарушение размер штрафа могут увеличить в десять раз.

Между тем, снимать головные уборы с нарушителей полиция не будет. Их попросят вернуться домой, либо заберут в участок, откуда их смогут забрать родные.

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