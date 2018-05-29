В сети опубликован список «25 самых влиятельных мусульман Америки»

Сайт американской компании CNN опубликовал список «25 самых влиятельных мусульман Америки».

Как сообщает Islam-today со ссылкой на «Исламосфера», составлен он был по итогам опроса самих же приверженцев ислама, проживающих в штатах.

Вошли в рейтинг 12 женщин и 13 мужчин. Возглавила его знаменитая фехтовальщица, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Бразилии 2016 году Ибтихадж Мухаммад. На втором месте разместился один из руководителей Исламской программы капелланства в Семинарии Хартфорда в штате Коннектикут Ферьял Салем. На третьем месте - политик из Республиканской партии Кит Эллисон, который в 2006 году стал первым мусульманином, избранным в Конгресс.

Также в первую десятку вошли гражданская активистка Линда Сарсур, которая является соучредителем «Женского марша», конгрессмен Андре Карсон, соучредитель национальной юридической группы «Мусульманские адвокаты» Фархана Кхера, имам Заид Шакир, который провел джаназа-намаз по боксеру Мухаммеду Али и др.