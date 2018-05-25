В мечети Аль-Акса в Иерусалиме совершили пятничную молитву 200 тысяч человек

Сегодня, 25 мая, в мечети Аль-Акса в Иерусалиме совершили пятничную молитву 200 000 человек.

Палестинцы отправились в мечеть для совершения второй пятничной молитвы в месяц Рамадан, несмотря на запреты и препоны, чинимые Израилем. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании Турции "TRT".

Десятки тысяч палестинцев в утренние часы отправились в путь, и, перейдя через КПП между западным берегом реки Иордан и Иерусалимом, добрались до мечети.

Израильская полиция перекрыла дороги в районе Старого города в оккупированном Восточном Иерусалиме, и не пропускала ни одного транспортного средства, кроме автобусов.

Израиль запретил въезд в Иерусалим палестинцам из Западного берега реки Иордан моложе 40 лет. Из оккупированного сектора Газа палестинцам не было дано разрешения на въезд в Иерусалим.

Десятки тысяч палестинских мужчин, которые не смогли пройти через КПП, не смогли выйти за пределы Западного берега реки Иордан. Палестинцы, которым было дано разрешение на въезд в Иерусалим с восходом солнца, образовали длинные очереди перед КПП.