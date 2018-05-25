В Германии неизвестные осквернили мечеть
14:12, 25 мая 2018Ислам
315
Здание мечети, пострадавшее от вандалов / islam-today.ru
В коммуне Эрдманнхаузен федеральной земли Баден-Вюртемберге в Германии неизвестные осквернили здание местной мечети.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, мусульманский храм находится в ведении Турецко-исламского союза религиозных учреждений, а исполнителями преступления предположительно являются сторонники рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой. Личности преступников, между тем, пока не установлены.
Турецкие власти выразили надежду, что правоохранители Германии примут все необходимые меры для поиска преступников и недопущения подобного в будущем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter