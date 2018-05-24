В Киеве на «Книжном арсенале» презентуют седьмое издание перевода смыслов Корана на украинском

Учитывая спрос на перевод смыслов Корана на украинском, в свет вышло уже седьмое издание.

Его презентуют 31 мая на «Книжном арсенале» вместе с двумя другими книгами, которые будут интересны как для ученых, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей страны и религиозными взглядами сограждан, исповедующих ислам, сообщает "Ислам в Украине".

Презентацию анонсирует муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов на своей странице в соцсети Facebook.

Также муфтий сообщает, что на мероприятии турецкий каллиграф Шехмус Кочан познакомит присутствующих с искусством исламской каллиграфии.

С 30 мая до 3 июня в Художественном арсенале продлится VІII Международный фестиваль «Книжный арсенал» – интеллектуальное событие страны, которое объединяет литературу и искусство. Более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники – выставочные проекты.