В Мекке паломники с ограниченными возможностями смогут передвигаться по мечети на специальных электрических тележках
16:35, 23 мая 2018Ислам
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В Мекке «облегчили жизнь» паломникам с ограниченными возможностями / islam-today.ru
Отныне паломники с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые паломники смогут передвигаться по мечети аль-Харам в Мекке на специальных электрических тележках.
Чтобы они могли выполнить все обряды Хаджа и Умры в главной мусульманской святыне мира, им будут предоставлены около 9 тысяч таких тележек, сообщает Islam-today.
Располагаться тележки будут в разных частях территории мечети, в том числе и на крупных дорогах, которые ведут к ней.
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