В Мекке паломники с ограниченными возможностями смогут передвигаться по мечети на специальных электрических тележках

Отныне паломники с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые паломники смогут передвигаться по мечети аль-Харам в Мекке на специальных электрических тележках.

Чтобы они могли выполнить все обряды Хаджа и Умры в главной мусульманской святыне мира, им будут предоставлены около 9 тысяч таких тележек, сообщает Islam-today.

Располагаться тележки будут в разных частях территории мечети, в том числе и на крупных дорогах, которые ведут к ней.