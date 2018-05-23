В Австралии дизайнер-мусульманин создал серию кукол в хиджабах

Дизайнер-мусульманин из Австралии Питер Гулд презентовал коллекцию кукол – мусульманок с разными индивидуальностями.

Серия кукол «Сестры Салям» была придумана автором по запросу его дочерей, которые мечтали об игрушках, которые бы соответствовали их собственной культуре и образу жизни, сообщает Islam-today со ссылкой на Ансар.ру.

В серию входят 5 кукол, у каждой своя внешность, интересы и пристрастия в моде. Все они носят хиджаб, открытыми остаются только лицо и кисти рук. Одна из сотрудниц дизайнерской компании Субхи Бора отметила, что одна из кукол по имени Ясмина позаимствовала индивидуальность мусульманской активистки из Австралии Ясмин Абдель-Маджид.

По задумке автора, кукла Ясмина занимается благотворительностью, как и девушка, которая является ее прообразом. Фирма Zileej, которой руководит Питер Гулд, продает кукол по 70$.

«Воспитывая маленьких дочерей, мы поняли, что ни одна из их кукол их образу жизни как современных юных мусульманок не соответствует, - пояснил художник. – Это привело к созданию «Сестер Салям» – коллекции из 5 культурно многообразных героев, основанной на вере, веселых, модных и смотрящих в будущее».