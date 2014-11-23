В Турции построят по мечети в каждом университете страны

Управления по делам религии Турции объявило о намерении построить по мечети в каждом университете страны.

"Мечети сейчас строятся более чем в 80 университетах, еще 15 будут открыты в 2015 году, - сообщил глава управления Мехмет Гермез. - В нашей стране насчитывается 20 миллионов молодых людей, и мы хотим получить возможность дойти до каждого из них".

В задачи имамов мечетей, которые получают зарплату от государства, будет входить оказание помощи молодым людям, оказавшимся в затруднительном положении, сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

"Они (мечети) станут местами, где они (молодые) почувствуют любовь Господа в своем сердце, - отметил Гермез. - Мы придаем большое значение наличию мечетей в городских университетах".