В Китае призвали вывешивать государственные флаги КНР на зданиях мечетей

Китайское мусульманское общество призвало умму страны вывешивать государственные флаги КНР на зданиях мечетей и вести среди мусульман Китая разъяснительную работу, чтобы прививать молодому поколению социалистические ценности.

В Исламском обществе КНР полагают, что деятельность местных общин мечетей должна соответствовать религиозной доктрине и законодательству страны, сообщает Islam-today.

Это способствует более продуктивной интеграции приверженцев ислама в общество Китая.

Из 56 этнических групп, которые населяют Китай, 10 приходятся на мусульман: узбеков, киргизов, уйгуров, казахов, таджиков и других, в основном проживающих на севере и северо-западе КНР.