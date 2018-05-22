Самое высокое здание планеты, по случаю Рамадана, демонстрирует лазерное шоу «99 имен Аллаха» (видео)
15:30, 22 мая 2018Ислам
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Лазерное шоу «99 имен Аллаха» / islam-today.ru
Самое высокое здание планеты, небоскреб Бурдж-Халифа, в дни священного для всех приверженцев ислама месяца Рамадан демонстрирует новое лазерное шоу под названием «99 имен Аллаха».
Оно было отобрано из сотен претендентов, сообщает Islam-today.
Его автором является творческая команда Art Noor. В числе имен Всевышнего в шоу, в частности, упоминаются: Al Rahman (Милостивый), Al Malek (Господь), Al Rahim (Милосердный), Al Qudoos (Совершенный).
Красочное шоу демонстрируется каждый час, в период времени с 19.45 до 22.45 с субботы по четверг, а с четверга по субботу – каждые полчаса, с 19.45 до 22.45.
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