В Стамбуле на выставке представили плащ и волос пророка Мухаммада

В Стамбуле все желающие получили возможность увидеть священный плащ и волос пророка Мухаммада.

Реликвии традиционно выставляются в здании мечети Хырка-и-Шериф в Фатихе в первую пятницу месяца Рамадана, сообщает Islam-today.

Ежегодно тысячи людей со всей страны стекаются в этот мусульманский храм, чтобы увидеть реликвии. Хырка-и Шериф (Hırka-i Şerif – плащ Пророка) – это священная исламская реликвия, переданная в начале XVII века султану Ахмеду I семейством Аль-Карани.

В 1848-1851 годах по указу султана Абдул-Меджида I специально для хранения плаща посланника Аллаха построили новую мечеть. Храм получил название "мечеть Священного плаща Пророка". Данная реликвия хранится в особом футляре в виде 8-угольной призмы позади михраба из красного порфира.

Выставка открыта для посещения в будние дни с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 18.00. При этом экспозиция закроется после обеденного намаза накануне Ураза-байрама.