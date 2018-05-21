В Лондоне мечеть будет принимать пожертвования в криптовалюте

Основанная в Далстоне мечеть известна своим перспективным подходом к исламской практике подаяния милостыни в рамках праздника.

Её руководители Эркин Гуни и Зайд аль-Хайр заявили, что они начали сотрудничать с создателем технологической компании Combo Innovations Гурмитом Сингхом для того, чтобы организовать пожертвования в виртуальных валютах, сообщает Fresh-News.org.

По словам Сингха, тема цифровых валют в настоящий момент вызывает широкий резонанс среди исламских ученых. Их, в частности, смущает то, что в Коране запрещается ростовщичество и кредитование с высокими процентными ставками. Однако, несмотря на дебаты, в мире уже несколько мечетей объявили о том, что планируют принимать виртуальные валюты в качестве милостыни.

Руководители лондонской мечети подчеркнули, что если они смогут согласовать все бюрократические моменты, то пожертвования в виде криптовалют будут направлены на помощь нуждающимся прихожанам, а также вложены в ремонт здания.