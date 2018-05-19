В Турции появится мечеть в виде полумесяца со звездой

В Турции, где ежегодно появляются более тысячи новых мечетей, строят первую святыню в виде турецкого флага.

Мечеть, которая так и называется Ayyıldız Camii, строится в городе Сивас в центральной Анатолии и готова уже на 80 процентов, сообщают "Новости Турции".

После окончания строительства, намеченного на конец 2018 года, мечеть сможет одновременно вмещать более 8000 человек.

Полумесяц со звездой (Ay-yıldız) является одним из старейших и узнаваемых символов не только Турции, но и всего исламского мира.