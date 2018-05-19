В Турции появится мечеть в виде полумесяца со звездой
18:24, 19 мая 2018Ислам
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Мечеть сможет одновременно вмещать более 8000 человек / newsturk.ru
В Турции, где ежегодно появляются более тысячи новых мечетей, строят первую святыню в виде турецкого флага.
Мечеть, которая так и называется Ayyıldız Camii, строится в городе Сивас в центральной Анатолии и готова уже на 80 процентов, сообщают "Новости Турции".
После окончания строительства, намеченного на конец 2018 года, мечеть сможет одновременно вмещать более 8000 человек.
Полумесяц со звездой (Ay-yıldız) является одним из старейших и узнаваемых символов не только Турции, но и всего исламского мира.
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