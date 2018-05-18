В Ирландии мусульманин построит мечеть в честь своей погибшей супруги

В Ирландии местные чиновники одобрили проект строительства на западе Дублина огромной мечети.

Как сообщает Islam-today, инициатором возведения культового сооружения стал овдовевший врач-мусульманин.

В 2013 году в английском городе Лестер случился пожар, унесший жизни 47-летней Шехнилы Тауфик, 2 ее сыновей-подростков и дочери. Так нейрохирург Мухаммад Тауфик Аль-Саттар стал абсолютно одиноким. Через несколько лет после трагедии мусульманин, который находит утешение в религии и работе, принял решение в честь своей погибшей супруги построить мечеть.

В соответствии с проектом предполагается строительство 4-этажного здания с минаретом высотой практически в 30 метров.

Несмотря на протесты ряда местных жителей, которые пытаются оспаривать разрешение на строительства мечети, власти Дублина против реализации такого проекта не возражают. На строительство культового сооружения в память о жене доктор Аль-Саттар намерен потратить все свои сбережения и деньги, откладывавшиеся на счета его детей.