В Стамбуле накануне Рамадана продавцы на рынке бесплатно раздавали товар
12:37, 18 мая 2018Ислам
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Предпраздничная акция состоялась на территории рынка Тарлабаши / gettyimages.com
Предпраздничная акция состоялась на территории рынка Тарлабаши в стамбульском районе Бейоглу.
Накануне начала месяца Рамадан местные продавцы раздавали свои товары абсолютно бесплатно, сообщает Islam-today.
Второй год подряд неизвестный благодетель приобретает весь ассортимент рынка в центре Стамбула в канун священного для мусульман месяца. Рыночным продавцам оставалось лишь упаковать его и совершенно бесплатно отдать счастливым покупателям.
Гости рынка благодарили торговцев и неизвестного благотворителя за его щедрость и добродетельность.
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