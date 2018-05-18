В Стамбуле накануне Рамадана продавцы на рынке бесплатно раздавали товар

12:37, 18 мая 2018
Ислам
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Предпраздничная акция состоялась на территории рынка Тарлабаши / gettyimages.com

Накануне начала месяца Рамадан местные продавцы раздавали свои товары абсолютно бесплатно, сообщает Islam-today.

Второй год подряд неизвестный благодетель приобретает весь ассортимент рынка в центре Стамбула в канун священного для мусульман месяца. Рыночным продавцам оставалось лишь упаковать его и совершенно бесплатно отдать счастливым покупателям.

Гости рынка благодарили торговцев и неизвестного благотворителя за его щедрость и добродетельность.

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