Дональд Трамп поздравил мусульман с началом Рамадана
10:22, 18 мая 2018Ислам
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Трамп поздравил мусульман с началом месяца Рамадан / islam-today.ru
Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех приверженцев ислама с началом священного для них месяца Рамадан.
Об этом сообщает Islam-today.
«Рамадан напоминает нам о богатстве, которое мусульмане привносят в религиозный ландшафт Америки. Наша конституция гарантирует, что мусульмане имеют право соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-то препятствования со стороны правительства», - говорится в заявлении американского лидера.
«Когда столько людей в единстве празднуют Рамадан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамадан мубарак», - резюмировал президент США.
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