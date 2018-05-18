Дональд Трамп поздравил мусульман с началом Рамадана

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех приверженцев ислама с началом священного для них месяца Рамадан.

Об этом сообщает Islam-today.

«Рамадан напоминает нам о богатстве, которое мусульмане привносят в религиозный ландшафт Америки. Наша конституция гарантирует, что мусульмане имеют право соблюдать Рамадан в соответствии с велениями своей совести и без какого-то препятствования со стороны правительства», - говорится в заявлении американского лидера.

«Когда столько людей в единстве празднуют Рамадан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамадан мубарак», - резюмировал президент США.