В Мекке в Рамадан в целях обеспечения безопасности паломников впервые будут использовать дроны

Правительство Саудовской Аравии планирует повысить уровень безопасности паломников во время Рамадана в Мекке.

Это будет реализовано за счет улучшения координации и современных технологий, сообщает Islam-today.

В частности, впервые в Заповедной мечети в Мекке будут использоваться дроны, чтобы управлять толпой в Рамадан. Обстановку в мечети также будут контролировать авиация и 2500 камер видеонаблюдения.

Каждый год хадж совершают от 2 до 4 миллионов человек. В минувшем году во время хаджа 31 паломник скончался. План по контролю и управлению толпой в Заповедной мечети вращается вокруг 3-х ключевых моментов: безопасности, организационных и гуманитарных аспектов.