В Киеве по случаю Рамадана приготовили плов на 1200 человек
12:35, 17 мая 2018Ислам
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По случаю Рамадана в Украине приготовили рекордное количество плова / facebook.com/said.ismagilov
У мусульман 16 мая начался священный месяц Рамадан.
В первый день поста в Киеве приготовили несколько чанов плова, сообщает "Экспресс" со ссылкой на пост в Фейсбук Саида Исмагилова, муфтия духовного управления мусульман Украины "Умма".
"По случаю первого дня поста месяца Рамадан, в Мечети Исламского культурного Центра Киева мужчины готовят на ифтар плов на тысячу двести человек! Это шесть больших котлов!", - сообщил он.
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