В Киеве по случаю Рамадана приготовили плов на 1200 человек

У мусульман 16 мая начался священный месяц Рамадан.

В первый день поста в Киеве приготовили несколько чанов плова, сообщает "Экспресс" со ссылкой на пост в Фейсбук Саида Исмагилова, муфтия духовного управления мусульман Украины "Умма".

"По случаю первого дня поста месяца Рамадан, в Мечети Исламского культурного Центра Киева мужчины готовят на ифтар плов на тысячу двести человек! Это шесть больших котлов!", - сообщил он.